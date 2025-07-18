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Лука Модрич покинул "Реал" и перешёл в "Милан"

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- Самуэль Деди Ирие
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Лука Модрич, один из величайших полузащитников своего поколения, официально покинул мадридский "Реал" и присоединился к итальянскому гранду - "Милану". 39-летний хорват уходит как самый титулованный игрок в истории "Реала", на счету которого шесть побед в Лиге чемпионов и "Золотой мяч".

В этом сезоне Модрич провёл впечатляющие 63 матча за "Реал", но последний стал для него болезненным - разгромное поражение 0:4 от "Пари Сен-Жермен" в полуфинале клубного чемпионата мира. Сразу после этого было подтверждено его соглашение с "Миланом".

Путь Модрича к вершине футбольного мира - это история о стойкости и преодолении. Родившись в Хорватии во время войны за независимость, он пережил трагедии и потери. Его дед был убит сербской милицией, а дом семьи сожжён, после чего они были вынуждены бежать. Несмотря на все трудности, Модрич не сдался и стал символом мужества и таланта.

С момента перехода в "Реал" в 2012 году он стал ключевой фигурой в эпоху величайших успехов клуба, завоевав множество титулов и уважение болельщиков по всему миру. Его ум, техника и лидерские качества сделали его незаменимым для команды.

Теперь, начиная новую главу карьеры в "Милане", Модрич призван укрепить молодую команду и внести вклад в её возвращение на вершину итальянского и европейского футбола.


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URL: https://www.vb.kg/448202
Теги:
футбол
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