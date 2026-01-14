Сейед Маранди рассказал о причинах вспышки насилия на улицах Ирана

В интервью профессор Тегеранского университета Сейед Мохаммад Маранди описывает происходящее в Иране как часть повторяющегося сценария внешнего давления и попыток дестабилизации. Он отмечает, что в западных странах уже десятилетиями предсказывают "крах режима", и каждые несколько лет этот прогноз возвращается вновь. По его словам, подобные ожидания неизменно оказываются ошибочными, поскольку "у государства есть поддержка большинства", а заявления о неизбежном падении, как он считает, основаны на желаемом, а не на реальности.

Говоря о последних событиях, Маранди связывает резкое падение курса валюты с внешними факторами и давлением на финансовые структуры, через которые Иран осуществляет валютные операции. Он отмечает, что это вызвало экономическое недовольство среди предпринимателей, что вылилось в мирные протесты в Тегеране и ещё нескольких городах. По его словам, на первых порах участники были в основном владельцами магазинов и торговцами, обеспокоенными колебаниями цен.

Однако далее, утверждает эксперт, в протесты "внедрились небольшие, хорошо организованные группы", которые начали провоцировать насилие. Он говорит о сотнях пострадавших сотрудников сил безопасности, об убийствах и поджогах государственных учреждений, транспорта и частного имущества. Эти действия, по его словам, сопровождались целенаправленной информационной кампанией на персидском языке, которая ведётся из-за рубежа и "ежегодно финансируется на миллиарды долларов".

Он подчёркивает, что в ответ на попытки эскалации в стране прошли массовые демонстрации в поддержку государства и против насильственных групп. По словам Маранди, эти акции охватили все крупные города, а в Тегеране стали одними из крупнейших за многие годы. Он призывает вновь обратить внимание на видеозаписи и живую картину событий не через призму медианарратива, а через реальные кадры участия людей.

Отдельно Маранди касается вопроса иностранного вмешательства. Он ссылается на заявления Майка Помпео и сообщения в некоторых персоязычных аккаунтах, которые, по его словам, прямо указывают на участие отдельных зарубежных структур. Он утверждает, что действовали различные радикальные группы - от исламистских до монархических, и что координация их действий стала причиной временного отключения интернета в стране.

Говоря о внешнеполитическом контексте, Маранди критикует заявления Дональда Трампа о положении дел в Иране и отмечает, что они часто не совпадают с реальной ситуацией на местах. Он подчёркивает, что ни один город не был захвачен протестующими, как утверждал Трамп, и что подобные заявления, по его мнению, свидетельствуют о неверном или искажённом информировании.

В более широком контексте Маранди связывает давление на Иран с региональными интересами иранских противников и политикой США за последние десятилетия. Он считает, что попытки создать уязвимость внутри страны через санкции, информационные кампании и поддержание отдельных групп повторяются циклично и сопровождаются искажённым медийным представлением событий.