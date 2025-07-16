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Шаршенбеков восстанавливается после травмы спины

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский борец греко-римского стиля Жоламан Шаршенбеков не участвует в контрольных схватках на сборах в Японии из-за травмы спины. Об этом сообщает Prosports.kz.

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе под руководством тренера Урана Жусуп уулу проходит подготовку на международных сборах, где спортсмены проводят тренировочные поединки. В частности, Акжол Махмудов уже провёл бой с олимпийским чемпионом Ноа Кусаки.

Тем временем Шаршенбеков продолжает лечение и восстановление после полученной травмы, что не позволяет ему выйти на ковер.

Команда надеется на скорейшее возвращение спортсмена к тренировкам и успешное выступление на предстоящих турнирах.


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URL: https://www.vb.kg/448210
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
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