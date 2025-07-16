Шаршенбеков восстанавливается после травмы спины

Кыргызский борец греко-римского стиля Жоламан Шаршенбеков не участвует в контрольных схватках на сборах в Японии из-за травмы спины. Об этом сообщает Prosports.kz.

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе под руководством тренера Урана Жусуп уулу проходит подготовку на международных сборах, где спортсмены проводят тренировочные поединки. В частности, Акжол Махмудов уже провёл бой с олимпийским чемпионом Ноа Кусаки.

Тем временем Шаршенбеков продолжает лечение и восстановление после полученной травмы, что не позволяет ему выйти на ковер.

Команда надеется на скорейшее возвращение спортсмена к тренировкам и успешное выступление на предстоящих турнирах.