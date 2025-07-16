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"Аль-Наср" назначил нового главного тренера - Жорже Жезуса

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- Самуэль Деди Ирие
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Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" официально объявил о назначении португальского специалиста Жорже Жезуса главным тренером команды. Об этом клуб сообщил в понедельник.

70-летний Жезус возвращается в Саудовскую Аравию после успешного второго сезона в клубе-сопернике Аль-Хиляль, где он выиграл внутренний "требл" в сезоне 2023–2024, но покинул команду в мае после поражения от "Аль-Ахли" в полуфинале Лиги чемпионов АФК.

Новый контракт с Аль-Насром рассчитан на один год. Жезус сменит на посту итальянского тренера Стефано Пиоли.

Напомним, что контракт 40-летнего Криштиану Роналду в ФК "Аль-Насра" был продлён до 2027 года.


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URL: https://www.vb.kg/448211
Теги:
Саудовская Аравия, тренер, футбол
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