"Аль-Наср" назначил нового главного тренера - Жорже Жезуса

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" официально объявил о назначении португальского специалиста Жорже Жезуса главным тренером команды. Об этом клуб сообщил в понедельник.

70-летний Жезус возвращается в Саудовскую Аравию после успешного второго сезона в клубе-сопернике Аль-Хиляль, где он выиграл внутренний "требл" в сезоне 2023–2024, но покинул команду в мае после поражения от "Аль-Ахли" в полуфинале Лиги чемпионов АФК.

Новый контракт с Аль-Насром рассчитан на один год. Жезус сменит на посту итальянского тренера Стефано Пиоли.

Напомним, что контракт 40-летнего Криштиану Роналду в ФК "Аль-Насра" был продлён до 2027 года.