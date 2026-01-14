Главы МИД КР и Узбекистана обсудили развитие транспортных коридоров

Министры иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание развитию международных транспортных коридоров и повышению пропускной способности таможенных пунктов на общей границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны отметили необходимость более тесной координации профильных ведомств для обеспечения бесперебойного транзита грузов и улучшения условий для региональной торговли и логистики. Отдельное внимание было уделено мерам, направленным на повышение эффективности транспортных маршрутов между двумя странами.

В ходе беседы министры также обменялись мнениями о подготовке визитов на высшем уровне, запланированных на 2026 год. Собеседники подчеркнули, что встречи лидеров государств играют важную роль в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

По итогам разговора главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность продолжать активный политический диалог и практическое взаимодействие по всему спектру двусторонних вопросов.