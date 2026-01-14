Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 101.57 - 102.42

Главы МИД КР и Узбекистана обсудили развитие транспортных коридоров

232  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министры иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание развитию международных транспортных коридоров и повышению пропускной способности таможенных пунктов на общей границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны отметили необходимость более тесной координации профильных ведомств для обеспечения бесперебойного транзита грузов и улучшения условий для региональной торговли и логистики. Отдельное внимание было уделено мерам, направленным на повышение эффективности транспортных маршрутов между двумя странами.

В ходе беседы министры также обменялись мнениями о подготовке визитов на высшем уровне, запланированных на 2026 год. Собеседники подчеркнули, что встречи лидеров государств играют важную роль в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

По итогам разговора главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность продолжать активный политический диалог и практическое взаимодействие по всему спектру двусторонних вопросов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448215
Теги:
МИД, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  