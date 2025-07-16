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Молодежная сборная Кыргызстана готовится к турниру четырёх наций в Бишкеке

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- Самуэль Деди Ирие
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Молодёжная сборная Кыргызстана (U23) продолжает тренировочные сборы в Бишкеке в рамках подготовки к международному турниру четырёх наций. Как сообщает Prosports.kz, тренировки проходят на базе футбольного клуба "Мурас Юнайтед".

Турнир пройдёт в Бишкеке с 17 по 23 июля, в нём примут участие молодёжные сборные Кыргызстана, Омана, Бахрейна и Сирии. Для кыргызстанцев эти матчи станут важным этапом подготовки к дальнейшим международным выступлениям.

Сборы продлятся до старта турнира, команда ежедневно проводит тактические и физические тренировки, а тренерский штаб делает акцент на сыгранность и адаптацию молодых футболистов к игровым схемам.


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URL: https://www.vb.kg/448220
Теги:
футбол, Кыргызстан
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