Молодежная сборная Кыргызстана готовится к турниру четырёх наций в Бишкеке

Молодёжная сборная Кыргызстана (U23) продолжает тренировочные сборы в Бишкеке в рамках подготовки к международному турниру четырёх наций. Как сообщает Prosports.kz, тренировки проходят на базе футбольного клуба "Мурас Юнайтед".

Турнир пройдёт в Бишкеке с 17 по 23 июля, в нём примут участие молодёжные сборные Кыргызстана, Омана, Бахрейна и Сирии. Для кыргызстанцев эти матчи станут важным этапом подготовки к дальнейшим международным выступлениям.

Сборы продлятся до старта турнира, команда ежедневно проводит тактические и физические тренировки, а тренерский штаб делает акцент на сыгранность и адаптацию молодых футболистов к игровым схемам.