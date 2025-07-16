Задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев

Cотрудники спецслужб задержали вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

По предварительной информации, задержание связано с расследованием по фактам предполагаемой коррупции. В настоящее время следственные органы проводят оперативные мероприятия.

Позже стало известно, что накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев лично провел с чиновником разговор в микрорайоне "Тунгуч", где местные жители пожаловались, что участок земли, предназначенный под сквер, вице-мэр якобы использовал в личных целях на протяжении шести лет. Ташиев потребовал от Ырсалиева публичных извинений, после чего поручил провести следственные мероприятия. Чиновника увели с места.

Жамалбек Ырсалиев был назначен вице-мэром столицы 13 мая 2024 года.