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Задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Cотрудники спецслужб задержали вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

По предварительной информации, задержание связано с расследованием по фактам предполагаемой коррупции. В настоящее время следственные органы проводят оперативные мероприятия.

Позже стало известно, что накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев лично провел с чиновником разговор в микрорайоне "Тунгуч", где местные жители пожаловались, что участок земли, предназначенный под сквер, вице-мэр якобы использовал в личных целях на протяжении шести лет. Ташиев потребовал от Ырсалиева публичных извинений, после чего поручил провести следственные мероприятия. Чиновника увели с места.

Жамалбек Ырсалиев был назначен вице-мэром столицы 13 мая 2024 года.


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URL: https://www.vb.kg/448222
Теги:
задержание, Бишкек, мэрия
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