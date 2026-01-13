Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

МИД КР поднял вопрос визовых ограничений на встрече с послом США

225  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МИД Кыргызстана поднял вопрос ужесточения визовых требований США на встрече заместителя министра иностранных дел Медера Абакирова с послом Соединённых Штатов Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, кыргызская сторона выразила озабоченность введением дополнительных условий при оформлении виз категории B-1/B-2, отметив, что такие меры осложняют взаимные поездки граждан и препятствуют развитию торгово-экономических контактов.

В ходе переговоров стороны также обсудили подготовку к предстоящему форуму "В5+1", который состоится в Бишкеке 4–5 февраля 2026 года. Рассматривались организационные вопросы, программа мероприятия и его значение для укрепления регионального сотрудничества.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по актуальным аспектам кыргызско-американских отношений и перспективам их дальнейшего развития.

Посол США подчеркнул, что ужесточение визовых требований не направлено против какой-либо конкретной страны и связано с общей миграционной политикой США и соблюдением визового законодательства.

Стороны договорились продолжить совместную работу по поиску взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации в визовой сфере и улучшения условий для поездок граждан двух государств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448227
Теги:
виза, саммит, США, Кыргызстан, посол, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  