МИД КР поднял вопрос визовых ограничений на встрече с послом США

МИД Кыргызстана поднял вопрос ужесточения визовых требований США на встрече заместителя министра иностранных дел Медера Абакирова с послом Соединённых Штатов Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, кыргызская сторона выразила озабоченность введением дополнительных условий при оформлении виз категории B-1/B-2, отметив, что такие меры осложняют взаимные поездки граждан и препятствуют развитию торгово-экономических контактов.

В ходе переговоров стороны также обсудили подготовку к предстоящему форуму "В5+1", который состоится в Бишкеке 4–5 февраля 2026 года. Рассматривались организационные вопросы, программа мероприятия и его значение для укрепления регионального сотрудничества.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по актуальным аспектам кыргызско-американских отношений и перспективам их дальнейшего развития.

Посол США подчеркнул, что ужесточение визовых требований не направлено против какой-либо конкретной страны и связано с общей миграционной политикой США и соблюдением визового законодательства.

Стороны договорились продолжить совместную работу по поиску взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации в визовой сфере и улучшения условий для поездок граждан двух государств.