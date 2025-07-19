В Джеты-Огузе начался сбор ранних сортов абрикоса

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области начался сбор урожая ранних сортов абрикоса. Свежеспелые абрикосы в основном экспортируются в Россию и Казахстан, для этого покупатели приезжают на грузовиках и скупают местный урожай по выгодной цене.

Местные жители сообщают, что цена на свежеспелые абрикосы колеблется от 30 до 45 сомов. Они говорят, что это выгодная цена для жителей района.

Так как, в предыдущие годы цена на абрикосы иногда не достигали и 20 сомов. По словам жителя села Ак-Терек, в этом году урожай обильный и покупателей достаточно,- говорит он. Он добавил, что скоро созреет и медово-сладкий сорт абрикоса "Королев".