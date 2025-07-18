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Кыргызстан намерен самостоятельно выращивать семенной материал для овощей

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан твердо взял курс на самообеспечение семенами овощных культур. Для этого подходит к завершению 9 "Умных теплиц", а также активно проводится апробация семян лука, корейского перца и огурцов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Ее основные цели - снижение зависимости от импортных семян овощных культур, укрепление местного производства, создание устойчивой системы обеспечения семенами овощных культур за счет повышения качества и развитие селекционной инфраструктуры.

Сегодня с ходом работ в этом центре ознакомился заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Официальное открытие центра запланировано на сентябрь 2025 года.

Стоит отметить, что апробация семян овощных культур проводится в Учебно-научном центре семеноводства овощных культур Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина. Ее общая стоимость составляет 3, 485, 000 долларов США


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URL: https://www.vb.kg/448236
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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