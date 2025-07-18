В Кыргызстане не зафиксировано опасных для экспорта заболеваний скота

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев заслушал отчёт Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов за первое полугодие 2025 года.

По данным ведомства, эпизоотическая ситуация в стране остаётся стабильной, а профилактические мероприятия выполнены с превышением плана. Вакцинация животных проведена на 121%, диагностические исследования - на 126%, дегельминтизация собак - на 85%. В целом план по противоэпизоотическим мероприятиям за полугодие выполнен на 120%.

Как подчеркнули в службе, достигнутые результаты стали возможны благодаря стопроцентному обеспечению районных и городских ветеринарных управлений необходимыми биопрепаратами и своевременной их доставке в регионы.

- За шесть месяцев не зафиксировано ни одного случая заразных болезней, которые могли бы повлиять на экспорт. Это хороший сигнал для наших международных партнёров, - отметил глава Минсельхоза.

Бакыт Торобаев поручил усилить сотрудничество с зарубежными профильными структурами и продолжить работу по поддержанию стабильной ветеринарной обстановки в стране.