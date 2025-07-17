Жалалдин Абдувалиев получил 500 тысяч сомов за победу на чемпионате мира

Правительство Кыргызстана наградило паралимпийца Жалалдина Абдувалиева денежным сертификатом на 500 тысяч сомов за победу на чемпионате мира по паратриатлону в категории PTVI (спортсмены с нарушением зрения), который прошёл 29 июня в Испании.

Церемония награждения состоялась во время встречи с заместителем председателя Кабинета министров Эдилем Байсаловым, который передал спортсмену премию от имени главы правительства Адылбека Касымалиева. Также поощрены были тренер Андрей Ханадеев и гайд Николай Ведмедь - каждый из них получил по 200 тысяч сомов.

Во встрече приняли участие директор Госагентства по делам физической культуры и спорта Айбек Абдымомунов и паралимпийская спортсменка Гульназ Жузбаева.

Байсалов выразил благодарность Абдувалиеву за силу духа, упорство и яркое представление Кыргызстана на мировой арене:

"Вы вдохновляете не только спортсменов, но и всё общество. Ваши достижения - это гордость для страны".

Абдувалиев, в свою очередь, поблагодарил руководство республики за поддержку:

"Это большая мотивация для меня. Я продолжу тренироваться и с честью представлять Кыргызстан на международных соревнованиях".

Победа Жалалдина Абдувалиева стала историческим достижением для кыргызского параспорта и примером настоящего спортивного мужества.