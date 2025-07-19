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В Джети-Огузском и Ак-Сууйском районах не обнаружили браконьеров

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- Светлана Лаптева
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Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР совместно с Туристическо-экологической милицией провел профилактический рейд в акватории Иссык-Куля, а именно на участках 33–37 Джети-Огузского и Ак-Сууйского районов.

Главная цель - пресечение незаконного вылова рыбы, охрана природных ресурсов и контроль за соблюдением правил рыболовства.

По итогам рейда нарушений выявлено не было. Запрещённые синтетические сети - не обнаружены, случаи браконьерства - не зафиксированы. Как отмечают специалисты, это может свидетельствовать о положительном эффекте от разъяснительной работы, проводившейся ранее.

Проверено наличие у рыбаков соответствующих документов - рыболовных билетов. Тем, кто не имел при себе разрешений, напомнили о правилах законной рыбалки и о возможности получения электронного рыболовного билета через приложение "Мегапей".

Такие рейды, направленные на охрану водных биоресурсов и соблюдение природоохранного законодательства, будут продолжаться на регулярной основе.


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URL: https://www.vb.kg/448240
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