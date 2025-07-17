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Кыргызстан претендует на проведение ЧМ по борьбе - 2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстан включён в список претендентов на проведение молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который планируется провести с 12 по 18 октября 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте Объединённого мира борьбы (UWW).

Кроме Кыргызстана, на право принять турнир претендуют города Пореч в Хорватии и Лас-Вегас в США.

Ранее в Кыргызстане проходили только чемпионаты Азии по борьбе, поэтому проведение мирового первенства стало бы важным этапом в развитии спортивной борьбы и укреплении позиций страны на международной арене. Решение о месте проведения турнира будет принято в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/448246
Теги:
борьба, Кыргызстан
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