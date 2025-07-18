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Минсельхоз КР отмечает рост переработки сельхозпродукции по стране

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- Светлана Лаптева
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По итогам шести месяцев 2025 года наблюдается устойчивый рост в переработке сельскохозяйственной продукции на территории Кыргызстана, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В отчетном периоде доля предприятий пищевой промышленности, включая производство напитков и табачных изделий, составила 21,5 % от общего объема продукции перерабатывающей промышленности страны.

По предварительным расчетам, в январе–июне 2025 года предприятиями пищевой промышленности произведено продукции на сумму 48 401,7 млн сомов в текущих ценах. Индекс физического объема составил 144,0 %, что свидетельствует о значительном увеличении объемов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения, в январе–июне 2024 года объем производства составлял 39 215,9 млн сомов, при индексе физического объема 117,7 %.

Данные показатели отражают положительную динамику развития сектора и рост производственной активности, что способствует укреплению продовольственной безопасности страны и повышению экспортного потенциала отечественной перерабатывающей промышленности.


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URL: https://www.vb.kg/448247
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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