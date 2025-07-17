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В Кыргызстане обновят правила кок-бору для безопасности

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- Самуэль Деди Ирие
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Государственное агентство по физической культуре и спорту совместно с федерацией кок-бору приступили к пересмотру правил национальной игры. Об этом сообщил глава Госагентства Айбек Абдымомунов в эфире "Биринчи радио".

"Наша главная задача - обеспечить максимальную безопасность для спортсменов и животных. В настоящее время проводится детальный анализ и доработка правил", - подчеркнул Абдымомунов.

После завершения работы над обновлённым регламентом он будет направлен в администрацию президента для согласования. В случае одобрения соревнования по кок-бору возобновятся с применением новых, более безопасных правил.

Стоит отметить, что в марте этого года во время матча по кок-бору в селе Военно-Антоновка произошёл трагический случай - погиб игрок, после чего турнир был приостановлен.

Обновление правил направлено на предотвращение подобных инцидентов и развитие национальной игры с учётом современных требований безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/448248
Теги:
кок-бору, Кыргызстан
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