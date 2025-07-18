Центральная фитолаборатория Минсельхоза прошла переаккредитацию

Центральная лаборатория по карантину растений, действующая при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР [url][/url]успешно прошла переаккредитацию в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Первичная аккредитация лаборатории была проведена в 2021 году. Согласно требованиям указанного стандарта, аккредитация проводится один раз в четыре года, а в промежутке проходят два инспекционных контроля.

В период с 24 по 27 июня 2025 года Кыргызский центр аккредитации (КЦА CLCR) провёл экспериментальную проверку компетентности лабораторных специалистов, предоставив следующие контрольные образцы:

Фитопатологическая экспертиза – образцы веток груши, в которых были выявлены бактериальный ожог плодовых культур и парша груши; Гербологическая экспертиза – семена пшеницы, в которых обнаружена повилика полевая; Фитогельминтологическая экспертиза – образец почвы с картофельного поля, вредители не выявлены; Энтомологическая экспертиза – имаго насекомых: четырёхпятнистая зерновка, фасолевая зерновка, амбарный долгоносик, моль-совка (гамма и галема), тепличная белокрылка, южноамериканская томатная моль. Все виды были точно и правильно определены специалистами лаборатории.

По итогам проверки лаборатория успешно подтвердила свою техническую компетентность, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и готовность выполнять поставленные задачи в соответствии с международными стандартами.

Переаккредитация официально подтверждает право Центральной лаборатории проводить энтомологические, микологические, бактериологические, гербологические и фитогельминтологические экспертизы на международном уровне.

Это способствует обеспечению фитосанитарной безопасности, улучшению качества сельскохозяйственной продукции и расширению экспортного потенциала Кыргызской Республики.