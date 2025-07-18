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Центральная фитолаборатория Минсельхоза прошла переаккредитацию

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- Светлана Лаптева
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Центральная лаборатория по карантину растений, действующая при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР [url][/url]успешно прошла переаккредитацию в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Первичная аккредитация лаборатории была проведена в 2021 году. Согласно требованиям указанного стандарта, аккредитация проводится один раз в четыре года, а в промежутке проходят два инспекционных контроля.

В период с 24 по 27 июня 2025 года Кыргызский центр аккредитации (КЦА CLCR) провёл экспериментальную проверку компетентности лабораторных специалистов, предоставив следующие контрольные образцы:

  1. Фитопатологическая экспертиза – образцы веток груши, в которых были выявлены бактериальный ожог плодовых культур и парша груши;
  2. Гербологическая экспертиза – семена пшеницы, в которых обнаружена повилика полевая;
  3. Фитогельминтологическая экспертиза – образец почвы с картофельного поля, вредители не выявлены;
  4. Энтомологическая экспертиза – имаго насекомых: четырёхпятнистая зерновка, фасолевая зерновка, амбарный долгоносик, моль-совка (гамма и галема), тепличная белокрылка, южноамериканская томатная моль. Все виды были точно и правильно определены специалистами лаборатории.

По итогам проверки лаборатория успешно подтвердила свою техническую компетентность, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и готовность выполнять поставленные задачи в соответствии с международными стандартами.

Переаккредитация официально подтверждает право Центральной лаборатории проводить энтомологические, микологические, бактериологические, гербологические и фитогельминтологические экспертизы на международном уровне.

Это способствует обеспечению фитосанитарной безопасности, улучшению качества сельскохозяйственной продукции и расширению экспортного потенциала Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/448250
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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