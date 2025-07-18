Центральная фитолаборатория Минсельхоза прошла переаккредитацию

Центральная лаборатория по карантину растений, действующая при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР [url][/url]успешно прошла переаккредитацию в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Первичная аккредитация лаборатории была проведена в 2021 году. Согласно требованиям указанного стандарта, аккредитация проводится один раз в четыре года, а в промежутке проходят два инспекционных контроля.
В период с 24 по 27 июня 2025 года Кыргызский центр аккредитации (КЦА CLCR) провёл экспериментальную проверку компетентности лабораторных специалистов, предоставив следующие контрольные образцы:
По итогам проверки лаборатория успешно подтвердила свою техническую компетентность, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и готовность выполнять поставленные задачи в соответствии с международными стандартами.
Переаккредитация официально подтверждает право Центральной лаборатории проводить энтомологические, микологические, бактериологические, гербологические и фитогельминтологические экспертизы на международном уровне.
Это способствует обеспечению фитосанитарной безопасности, улучшению качества сельскохозяйственной продукции и расширению экспортного потенциала Кыргызской Республики.