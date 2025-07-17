Борцы Кыргызстана выступят на рейтинговом турнире в Венгрии

С 17 по 20 июля в Будапеште (Венгрия) пройдет Polyak Imre & Varga János Memorial - четвертый и заключительный рейтинговый турнир по борьбе в 2025 году. В рамках соревнований будут разыграны 30 комплектов медалей по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин и женщин.

Кыргызстан на турнире представят три спортсмена в вольной борьбе: Бекзат Алмаз уулу (до 57 кг), Тайырбек Жумашбек уулу (до 61 кг) и Орозобек Токтомамбетов (до 74 кг). В женской борьбе нашу страну будет представлять Айпери Медет кызы (до 76 кг).

Главным тренером команды является Азат Мирахимов.

Этот турнир является важным этапом для кыргызских борцов в подготовке к международным соревнованиям и укреплении рейтинга на мировой арене.