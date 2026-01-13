Погода
Бишкекчане обсудили проект Генплана столицы до 2050 года на слушаниях

В 2025 году мэрией города Бишкек совместно с Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства разработан проект Генерального плана города Бишкек до 2050 года. Документ определяет стратегические направления развития столицы с учётом демографических, инфраструктурных и экологических факторов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

24–25 декабря 2025 года в Бишкеке состоялись общественные слушания проекта Генерального плана.

В обсуждении приняли участие руководство города, разработчики документа, представители городских и профильных служб, активные горожане, а также представители средств массовой информации, бизнес-сообществ и государственных органов. В ходе слушаний были высказаны предложения, замечания и рекомендации, касающиеся будущего развития города.

Все поступившие обращения и предложения рассмотрены в установленном порядке. С итогами их рассмотрения и соответствующими изменениями в проектной схеме можно будет ознакомиться здесь.


Теги:
генплан, Бишкек
