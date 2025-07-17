Денис Петрашов и Ажар Махметова выступят на Всемирной Универсиаде-2025

В Германии 16 июля стартовала летняя Всемирная Универсиада 2025 года - крупнейшие международные соревнования среди студентов. В первый соревновательный день спортсмены разыгрывают 10 комплектов медалей.

Кыргызстан представлен в турнире по нескольким видам спорта, и уже сегодня, 17 июля, в бой вступают первые участники от страны.

Кто выступает от Кыргызстана:

Денис Петрашов - один из сильнейших пловцов Кыргызстана, выйдет на старт в своей дисциплине. Ранее он завоевывал медали на чемпионатах Азии и Универсиадах, и сейчас вновь претендует на высокие места.

Ажар Махметова - примет участие в соревнованиях по таэквондо. Её бой запланирован на 13:00 по местному времени.

Универсиада продлится до конца июля. Сборная Кыргызстана надеется улучшить свои результаты прошлых лет и показать высокий уровень подготовки.