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В Бишкеке стартует международный турнир по футболу U-23

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- Самуэль Деди Ирие
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С 17 по 23 июля в Бишкеке пройдет международный турнир среди олимпийских сборных (U-23), сообщает пресс-служба Кыргызского футбольного союза. В соревнованиях примут участие команды Кыргызстана, Омана, Бахрейна и Сирии.

Матчи турнира состоятся на двух стадионах - Центральном имени Долона Омурзакова и "Достук Арене" в селе Беш-Кунгей.

Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу для зрителей: розыгрыш ценных призов, бесплатное мороженое, аквагрим и игровые зоны для детей, фудкорт с разнообразной едой, а также концерт с участием звезд кыргызской эстрады - Султана Садыралиева, Нурайым Акылбековой и других артистов.

Турнир станет этапом подготовки к квалификации Кубка Азии (U-23), которая пройдет в Бишкеке с 1 по 9 сентября. Сборная Кыргызстана сыграет в группе E с командами Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки.

Расписание матчей турнира:

17 июля

19:00 - Оман vs Бахрейн (стадион ФК "Алга")

21:00 - Кыргызстан vs Сирия (Центральный стадион)

20 июля

19:00 - Сирия vs Бахрейн (стадион ФК "Алга")

21:00 - Кыргызстан vs Оман (Центральный стадион)

23 июля

19:00 - Оман vs Сирия (стадион ФК "Алга")

21:00 - Кыргызстан vs Бахрейн (Центральный стадион)


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URL: https://www.vb.kg/448256
Теги:
футбол, Кыргызстан
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