В Бишкеке стартует международный турнир по футболу U-23

С 17 по 23 июля в Бишкеке пройдет международный турнир среди олимпийских сборных (U-23), сообщает пресс-служба Кыргызского футбольного союза. В соревнованиях примут участие команды Кыргызстана, Омана, Бахрейна и Сирии.

Матчи турнира состоятся на двух стадионах - Центральном имени Долона Омурзакова и "Достук Арене" в селе Беш-Кунгей.

Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу для зрителей: розыгрыш ценных призов, бесплатное мороженое, аквагрим и игровые зоны для детей, фудкорт с разнообразной едой, а также концерт с участием звезд кыргызской эстрады - Султана Садыралиева, Нурайым Акылбековой и других артистов.

Турнир станет этапом подготовки к квалификации Кубка Азии (U-23), которая пройдет в Бишкеке с 1 по 9 сентября. Сборная Кыргызстана сыграет в группе E с командами Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки.

Расписание матчей турнира:

17 июля

19:00 - Оман vs Бахрейн (стадион ФК "Алга")

21:00 - Кыргызстан vs Сирия (Центральный стадион)

20 июля

19:00 - Сирия vs Бахрейн (стадион ФК "Алга")

21:00 - Кыргызстан vs Оман (Центральный стадион)

23 июля

19:00 - Оман vs Сирия (стадион ФК "Алга")

21:00 - Кыргызстан vs Бахрейн (Центральный стадион)