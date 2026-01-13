Антимонополия пригрозила ресторанам и кафе штрафами за дорогое меню

В нашу редакцию VB.KG обратились жители столицы по поводу увеличения стоимости блюд в ресторанах и кафе после отмены платы за обслуживание. Мы направили запрос в Службу антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР и получили комментарий от её председателя Женалы Орозбаева.

"С 1 января 2026 года вступило в силу постановление Кабинета министров, и в пункт 141 были внесены изменения. Теперь сервировка стола и услуги официантов не могут взиматься как дополнительная плата в виде процентов. Но после этого к нам действительно начали поступать обращения от потребителей люди жалуются, что цены на блюда выросли, и по сути разницы они не видят.

Честно говоря, мы ожидали, что такая ситуация возникнет. Раньше заведения устанавливали свои 7, 10 или 15 процентов за обслуживание. Бывали случаи, когда эти суммы не отражались в кассовых чеках, не доходили до официантов, но при этом взимались с клиента в обязательном порядке. Сейчас каждая стоимость должна быть точной и прозрачной, а все суммы проходят через налоговую систему.

С официантами заведения обязаны заключать трудовые договоры, где должна быть указана заработная плата. И я понимаю, что в Кыргызстане очень много кафе и ресторанов, и часть посетителей, увидев новые цены в меню, может отказаться посещать те или иные заведения.

Мы напоминаем, что закон о защите прав потребителей работает. Есть и метрологический контроль. У нас уже утверждён план проверок, и мы будем проводить плановые инспекции кафе и ресторанов. Если увидим, что стоимость блюд неоправданно завышена или не соблюдены нормы граммовки, такие заведения будут оштрафованы.

Если потребитель обратится с заявлением, мы проведём и внеплановую проверку. Плановые проверки проходят с уведомлением, а внеплановые по обращениям граждан",- пояснил Орозбаев.