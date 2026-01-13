Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

Антимонополия пригрозила ресторанам и кафе штрафами за дорогое меню

302  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В нашу редакцию VB.KG обратились жители столицы по поводу увеличения стоимости блюд в ресторанах и кафе после отмены платы за обслуживание. Мы направили запрос в Службу антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР и получили комментарий от её председателя Женалы Орозбаева.

"С 1 января 2026 года вступило в силу постановление Кабинета министров, и в пункт 141 были внесены изменения. Теперь сервировка стола и услуги официантов не могут взиматься как дополнительная плата в виде процентов. Но после этого к нам действительно начали поступать обращения от потребителей люди жалуются, что цены на блюда выросли, и по сути разницы они не видят.

Честно говоря, мы ожидали, что такая ситуация возникнет. Раньше заведения устанавливали свои 7, 10 или 15 процентов за обслуживание. Бывали случаи, когда эти суммы не отражались в кассовых чеках, не доходили до официантов, но при этом взимались с клиента в обязательном порядке. Сейчас каждая стоимость должна быть точной и прозрачной, а все суммы проходят через налоговую систему.

С официантами заведения обязаны заключать трудовые договоры, где должна быть указана заработная плата. И я понимаю, что в Кыргызстане очень много кафе и ресторанов, и часть посетителей, увидев новые цены в меню, может отказаться посещать те или иные заведения.

Мы напоминаем, что закон о защите прав потребителей работает. Есть и метрологический контроль. У нас уже утверждён план проверок, и мы будем проводить плановые инспекции кафе и ресторанов. Если увидим, что стоимость блюд неоправданно завышена или не соблюдены нормы граммовки, такие заведения будут оштрафованы.

Если потребитель обратится с заявлением, мы проведём и внеплановую проверку. Плановые проверки проходят с уведомлением, а внеплановые по обращениям граждан",- пояснил Орозбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448257
Теги:
Госантимонополия, кафе, цены, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  