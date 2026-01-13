"Реал Мадрид" назначил Альваро Арбелоа главным тренером первой команды

"Реал Мадрид" официально объявил о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером первой команды после увольнения Хаби Алонсо. Решение о смене тренера было принято сразу после поражения "Реала" 2:3 от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании.

Хаби Алонсо покидает клуб после 28 матчей на посту наставника, оставив команду на втором месте в Ла Лиге с 45 очками после 19 игр, всего в четырёх очках от лидирующей "Барселоны". Несмотря на относительно успешный баланс побед и поражений, руководство клуба выразило обеспокоенность тактической стагнацией и нестабильностью команды в ключевых матчах.

Альваро Арбелоа ранее возглавлял "Кастилью" с июня 2025 года и всю тренерскую карьеру провёл в академии "Реала", где руководил командами U14, U16 и U19. Под его руководством молодежная команда U19 выиграла три трофея в сезоне 2022-2023 (Лига, Кубок Испании и Кубок чемпионов) и Лигу в сезоне 2024-2025.

Арбелоа вступает в должность с целью стабилизировать игру команды, вернуть ясность и интенсивность в матчах и укрепить позиции "Реала" во второй половине сезона на всех фронтах. Внутри команды Алонсо сохранял поддержку игроков, которые подчеркивали, что ответственность за результаты должна делиться между тренером и футболистами.