Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

"Реал Мадрид" назначил Альваро Арбелоа главным тренером первой команды

430  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Реал Мадрид" официально объявил о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером первой команды после увольнения Хаби Алонсо. Решение о смене тренера было принято сразу после поражения "Реала" 2:3 от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании.

Хаби Алонсо покидает клуб после 28 матчей на посту наставника, оставив команду на втором месте в Ла Лиге с 45 очками после 19 игр, всего в четырёх очках от лидирующей "Барселоны". Несмотря на относительно успешный баланс побед и поражений, руководство клуба выразило обеспокоенность тактической стагнацией и нестабильностью команды в ключевых матчах.

Альваро Арбелоа ранее возглавлял "Кастилью" с июня 2025 года и всю тренерскую карьеру провёл в академии "Реала", где руководил командами U14, U16 и U19. Под его руководством молодежная команда U19 выиграла три трофея в сезоне 2022-2023 (Лига, Кубок Испании и Кубок чемпионов) и Лигу в сезоне 2024-2025.

Арбелоа вступает в должность с целью стабилизировать игру команды, вернуть ясность и интенсивность в матчах и укрепить позиции "Реала" во второй половине сезона на всех фронтах. Внутри команды Алонсо сохранял поддержку игроков, которые подчеркивали, что ответственность за результаты должна делиться между тренером и футболистами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454322
Теги:
футбол, Испания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  