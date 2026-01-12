Мэр Оша осмотрел обновлённый детсад "Мээрим" после капремонта

Сегодня, 12 января, мэр Оша Женишбек Токторбаев вместе с председателем городского кенеша Болотом Баетовым и родителями осмотрели обновлённый детский сад "Мээрим" в микрорайоне Толойкон. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

Учреждение полностью модернизировано и теперь рассчитано на 380 мест.

Детсад прошёл капитальный ремонт: здание укрепили, полностью обновили внутренние помещения и обеспечили новой мебелью. Для детей установили современную игровую площадку, беседки и скамейки.

Работы профинансированы из республиканского бюджета и проведены по поручению мэра, так как ранее детский сад находился в изношенном состоянии и работал в сложных условиях.

Напомним, объект был введён в эксплуатацию президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым в онлайн-формате в рамках Народного курултая.