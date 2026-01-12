Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

Мэр Оша осмотрел обновлённый детсад "Мээрим" после капремонта

193  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 12 января, мэр Оша Женишбек Токторбаев вместе с председателем городского кенеша Болотом Баетовым и родителями осмотрели обновлённый детский сад "Мээрим" в микрорайоне Толойкон. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

Учреждение полностью модернизировано и теперь рассчитано на 380 мест.

Детсад прошёл капитальный ремонт: здание укрепили, полностью обновили внутренние помещения и обеспечили новой мебелью. Для детей установили современную игровую площадку, беседки и скамейки.

Работы профинансированы из республиканского бюджета и проведены по поручению мэра, так как ранее детский сад находился в изношенном состоянии и работал в сложных условиях.

Напомним, объект был введён в эксплуатацию президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым в онлайн-формате в рамках Народного курултая.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444619
Теги:
детский сад, Ош, Открытие, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  