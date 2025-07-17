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Тимур Саралаев: "Жапаров и Ташиев воплощают новую государственную волю"

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- Алина Мамаева
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Сегодня Камчыбек Ташиев - не просто силовик, а стратегический инструмент глубокой внутренней общественно политической трансформации. Такое мнение на своей странице в соцсети высказал политолог Тимур Саралаев.

По его словам, по поручению президента Садыра Жапарова глава ГКНБ применяет к госаппарату то, что можно назвать шоковой терапией в полном смысле этого слова.

"Метод внезапных действий, громких задержаний и публичных проверок - это не хаотичный театрализованный силовой прессинг, а продуманная стратегия переформатирования всей исполнительной системы. Там, где долгие годы правили кулуарные договоренности и круговая порука чиновников, сегодня внедряется язык страха перед неминуемой ответственностью и немедленной реакцией со стороны органов", - отмечает эксперт.

По его мнению, шоковая терапия, проводимая Ташиевым, работает по законам кризисной медицины - быстро, решительно и точечно. А главное с политическим иммунитетом от первого лица страны.

"Садыр Жапаров, выступив инициатором этих процессов, дал силовому блоку полномочия, которые вообще не использовались в таком масштабе. Это уже не просто борьба с коррупцией. Это передел смыслов внутри самой системы управления. И пока одни шепчутся о "перегибах", другие меняют поведение, зная, что теперь за каждым кабинетом может стоять реальный неофициальный срок", - говорит Тимур Саралаев.

Он подчеркивает, что Ташиев действует как хирург, вырезающий давно запущенные опухоли системы.

"Мощная поддержка президента дает этому процессу не только легитимность, но и масштаб. В тандеме с Жапаровым Ташиев стал воплощением новой государственной воли - резкой, решительной, не терпящей саботажа. То, что мы наблюдаем сегодня, - это не pr кампания, а начало нового политического уклада, где ответственность больше не размазана по различным инстанциям, а возложена персонально. И это уже работает", - резюмировал политолог.


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URL: https://www.vb.kg/448258
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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