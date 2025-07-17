Неймар достиг отметки в 700 голевых вкладов в своей карьере

Бразильский нападающий Неймар официально достиг впечатляющей цифры - 700 голевых вкладов в своей профессиональной карьере. Этот рубеж включает как забитые голы, так и результативные передачи.

По данным на июль 2025 года, Неймар провёл 732 официальных матча на клубном и международном уровнях. За это время он отличился 443 голами и отдал 257 голевых передач.

Свою профессиональную карьеру Неймар начал в "Сантосе", затем выступал за такие клубы, как "Барселона", "Пари Сен-Жермен" и "Аль-Хиляль", а также стабильно выступает за национальную сборную Бразилии. Он остаётся одним из самых ярких и технически одарённых футболистов современности.

Это достижение ещё раз подчеркивает его статус одной из легенд мирового футбола.