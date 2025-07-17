Деньги получили, а школу не построили: задержан экс-директор УКС

ГКНБ сообщает о задержании бывшего директора Управления капитального строительства по Иссык-Кульской области У.С. и главы строительной компании Х.А. В отношении них ведется расследование в рамках уголовного дела по факту хищения бюджетных средств.

Как установили следователи, в 2016 году УКС объявило тендер на строительство школы с спортзалом на 150 ученических мест в селе Советское Ак Суйского района. Проект оценивался в 59 миллионов сомов. Победителем конкурса стала строительная фирма "Д.Л.", которая обязалась сдать объект в эксплуатацию до ноября 2023 года.

Фирме было перечислено 48 миллионов сомов, из которых реально освоено только 35,2 миллиона. Однако здание до сих пор не достроено.

По данным ГКНБ, экс-директор УКС У.С., действуя в сговоре с подрядчиком Х.А., незаконно перечислил оставшиеся 12,8 миллиона сомов, несмотря на фактическое невыполнение работ.

В настоящее время оба фигуранта задержаны и водворены в СИЗО. Расследование продолжается.