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Осмонкулов: "У кыргызской эстрады до сих пор нет собственного дома"

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- Светлана Лаптева
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На пресс-конференции в Бишкеке известный артист эстрады Ырыскелди Осмонкулов поднял вопрос, волнующий многих представителей отечественной сцены. По его словам, у кыргызской эстрады по-прежнему нет своего полноценного творческого пространства.

"Нам необходим современный Дворец эстрады, оснащенный по последнему слову техники и науки. Это должно быть место, где мы сможем качественно готовить наших артистов к международным фестивалям. Потенциал у ребят высокий, но условий никаких", - сказал Осмонкулов.

Он подчеркнул, что участие в престижных конкурсах требует профессионального подхода вплоть до отдельной подготовки песен.

"Для конкурса композиции пишутся специально, ведь там особенные требования. А у нас, к сожалению, нет ни студии, ни площадки, чтобы это реализовать. Дом эстрады мог бы стать и репетиционной базой, и концертным залом. Более того, артисты готовы проводить отчетные концерты и направлять вырученные средства на развитие будущего театра, - добавил он.

По словам артиста, создание такого учреждения дало бы толчок для качественного роста всей эстрадной сферы Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/448265
Теги:
Кыргызстан, артисты эстрады
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