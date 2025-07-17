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На заводе в Токмоке начали восстанавливать шины от грузовых машин

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Филиал закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" "Завод по переработке шин" в городе Токмок Чуйской области приступил к восстановлению автомобильных покрышек от грузовых автомобилей холодным и горячим методами.

В настоящее время на заводе установлено оборудование итальянской компании "Matteuzzi", а сам персонал предприятия прошёл необходимое обучение.

На предприятии используются высококачественные материалы из Турецкой Республики и Республики Индия.

Стоит отметить, что восстановлению подлежат шины с цельнометаллическим каркасом не старше 5 лет. Шины крупнейших мировых производителей допускают до 5 циклов восстановления с ресурсом до 1 млн км, шины китайского и российского производства – один цикл с ресурсом до 300 тыс км.

Холодная линия запущена в тестовом режиме, горячая линия в процессе подготовки к тестовому запуску.

Справочно: завод по переработке шин был открыт в августе 2023 года в тестовом режиме.

В настоящее время на руднике Кумтор продолжаются испытания первой партии восстановленных шин для крупногабаритной тяжелой горной техники.

Восстановленные шины установлены на большегрузном самосвале Caterpilla.


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URL: https://www.vb.kg/448266
Теги:
Кумтор, промышленность
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