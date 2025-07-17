"Алтынкен" объявляет тендер на обслуживание корпоративной IT-платформы

Объявление о проведении тендера
Наименование проекта: Предоставление доступа к информационной платформе и сопутствующих услуг.
Организация: ОсОО "Алтынкен"
Для обеспечения стабильной работы информационных систем и повышения качества обслуживания ОсОО "Алтынкен" объявляет открытый тендер на предоставление прав доступа и услуг по эксплуатации корпоративной информационной платформы.
К участию приглашаются квалифицированные компании.
I. Предмет тендера
Предоставление доступа, сопровождение и обслуживание следующих систем и платформ:
Прикладные системы:
- OA-система (организационная автоматизация)
- Система электронного архива
- Система управления договорами
- Корпоративная электронная почта
- Корпоративное облачное хранилище
- PMS (система управления проектами)
- SRM (система управления взаимоотношениями с поставщиками)
- SAP-MM/SD (закупки и сбыт), MDG, SAP-HR
- Научно-исследовательская система
- Цифровая операционная платформа
- IAM (управление учетными записями и доступами)
- AI-ассистент
Коммуникационные платформы:
- Система видеоконференцсвязи
- Платформа для прямых трансляций
- Платформа перевода
- Унифицированная платформа технической поддержки и эксплуатации
Состав услуг:
- Техническая поддержка
- Устранение неисправностей
- Обучение пользователей
- Инструктаж по эксплуатации
- Ежедневное обслуживание
Срок предоставления услуг: 6 месяцев
II. Требования к участникам
Основные требования:
- Наличие статуса юридического лица с правом самостоятельного ведения хозяйственной деятельности.
- Наличие лицензий и квалификации для предоставления доступа и обслуживания указанных информационных систем.
- Соответствующий штат специалистов и профессиональные компетенции.
- Наличие опыта выполнения аналогичных проектов.
- Безупречная деловая репутация, отсутствие серьезных нарушений законодательства за последние три года.
- Наличие системы финансового и бухгалтерского учета.
III. Требования к уровню обслуживания
Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную работу систем в соответствии с договором и предоставить следующие виды поддержки:
- Горячая линия – консультирование по вопросам низкой сложности по телефону, факсу и электронной почте.
- Удаленная поддержка – при сбоях и сложных проблемах исполнитель обеспечивает удаленный доступ для диагностики и устранения неисправностей.
- Выездное обслуживание – при невозможности решения проблемы удаленно, исполнитель обязан направить специалистов для устранения неисправности на месте.
IV. Регистрация и подача заявок
Срок подачи документов: до 30 июля.
Куда подать заявку: ATKBJYX@GMAIL.COM
Контакты для дополнительной информации:
ОсОО "Алтынкен"
Контактное лицо: Жайчыбек кызы Гулизат
Телефон: +996 701 88 66 40