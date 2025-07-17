"Алтынкен" объявляет тендер на обслуживание корпоративной IT-платформы

Объявление о проведении тендера

Наименование проекта: Предоставление доступа к информационной платформе и сопутствующих услуг.

Организация: ОсОО "Алтынкен"

Для обеспечения стабильной работы информационных систем и повышения качества обслуживания ОсОО "Алтынкен" объявляет открытый тендер на предоставление прав доступа и услуг по эксплуатации корпоративной информационной платформы.

К участию приглашаются квалифицированные компании.

I. Предмет тендера

Предоставление доступа, сопровождение и обслуживание следующих систем и платформ:

Прикладные системы:

OA-система (организационная автоматизация) Система электронного архива Система управления договорами Корпоративная электронная почта Корпоративное облачное хранилище PMS (система управления проектами) SRM (система управления взаимоотношениями с поставщиками) SAP-MM/SD (закупки и сбыт), MDG, SAP-HR Научно-исследовательская система Цифровая операционная платформа IAM (управление учетными записями и доступами) AI-ассистент

Коммуникационные платформы:

Система видеоконференцсвязи Платформа для прямых трансляций Платформа перевода Унифицированная платформа технической поддержки и эксплуатации

Состав услуг:

Техническая поддержка Устранение неисправностей Обучение пользователей Инструктаж по эксплуатации Ежедневное обслуживание

Срок предоставления услуг: 6 месяцев

II. Требования к участникам

Основные требования:

Наличие статуса юридического лица с правом самостоятельного ведения хозяйственной деятельности. Наличие лицензий и квалификации для предоставления доступа и обслуживания указанных информационных систем. Соответствующий штат специалистов и профессиональные компетенции. Наличие опыта выполнения аналогичных проектов. Безупречная деловая репутация, отсутствие серьезных нарушений законодательства за последние три года. Наличие системы финансового и бухгалтерского учета.

III. Требования к уровню обслуживания

Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную работу систем в соответствии с договором и предоставить следующие виды поддержки:

Горячая линия – консультирование по вопросам низкой сложности по телефону, факсу и электронной почте. Удаленная поддержка – при сбоях и сложных проблемах исполнитель обеспечивает удаленный доступ для диагностики и устранения неисправностей. Выездное обслуживание – при невозможности решения проблемы удаленно, исполнитель обязан направить специалистов для устранения неисправности на месте.

IV. Регистрация и подача заявок

Срок подачи документов: до 30 июля.

Куда подать заявку: ATKBJYX@GMAIL.COM

Контакты для дополнительной информации:

ОсОО "Алтынкен"

Контактное лицо: Жайчыбек кызы Гулизат

Телефон: +996 701 88 66 40