Погода
$ 87.30 - 87.75
€ 101.40 - 102.40

"Алтынкен" объявляет тендер на обслуживание корпоративной IT-платформы

148  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Объявление о проведении тендера

Наименование проекта: Предоставление доступа к информационной платформе и сопутствующих услуг.

Организация: ОсОО "Алтынкен"

Для обеспечения стабильной работы информационных систем и повышения качества обслуживания ОсОО "Алтынкен" объявляет открытый тендер на предоставление прав доступа и услуг по эксплуатации корпоративной информационной платформы.

К участию приглашаются квалифицированные компании.

I. Предмет тендера

Предоставление доступа, сопровождение и обслуживание следующих систем и платформ:

Прикладные системы:

  1. OA-система (организационная автоматизация)
  2. Система электронного архива
  3. Система управления договорами
  4. Корпоративная электронная почта
  5. Корпоративное облачное хранилище
  6. PMS (система управления проектами)
  7. SRM (система управления взаимоотношениями с поставщиками)
  8. SAP-MM/SD (закупки и сбыт), MDG, SAP-HR
  9. Научно-исследовательская система
  10. Цифровая операционная платформа
  11. IAM (управление учетными записями и доступами)
  12. AI-ассистент

Коммуникационные платформы:

  1. Система видеоконференцсвязи
  2. Платформа для прямых трансляций
  3. Платформа перевода
  4. Унифицированная платформа технической поддержки и эксплуатации

Состав услуг:

  1. Техническая поддержка
  2. Устранение неисправностей
  3. Обучение пользователей
  4. Инструктаж по эксплуатации
  5. Ежедневное обслуживание

Срок предоставления услуг: 6 месяцев

II. Требования к участникам

Основные требования:

  1. Наличие статуса юридического лица с правом самостоятельного ведения хозяйственной деятельности.
  2. Наличие лицензий и квалификации для предоставления доступа и обслуживания указанных информационных систем.
  3. Соответствующий штат специалистов и профессиональные компетенции.
  4. Наличие опыта выполнения аналогичных проектов.
  5. Безупречная деловая репутация, отсутствие серьезных нарушений законодательства за последние три года.
  6. Наличие системы финансового и бухгалтерского учета.

III. Требования к уровню обслуживания

Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную работу систем в соответствии с договором и предоставить следующие виды поддержки:

  1. Горячая линия – консультирование по вопросам низкой сложности по телефону, факсу и электронной почте.
  2. Удаленная поддержка – при сбоях и сложных проблемах исполнитель обеспечивает удаленный доступ для диагностики и устранения неисправностей.
  3. Выездное обслуживание – при невозможности решения проблемы удаленно, исполнитель обязан направить специалистов для устранения неисправности на месте.

IV. Регистрация и подача заявок

Срок подачи документов: до 30 июля.

Куда подать заявку: ATKBJYX@GMAIL.COM

Контакты для дополнительной информации:

ОсОО "Алтынкен"

Контактное лицо: Жайчыбек кызы Гулизат

Телефон: +996 701 88 66 40


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448270
Теги:
тендер, PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  