Скидка -25% на семейный тариф от О! – экономьте 500 сомов каждый месяц

Семья должна отдыхать, а не считать мегабайты. Только этим летом тариф "Семья Премиум" от О! можно подключить со скидкой – всего за 1490 сомов вместо 1990 в месяц. Это мобильная связь для троих, домашний интернет и ТВ – всё в одном.
Три номера в одном тарифе, оплата с одного счёта, можно подключить больше участников.
В приложении "Мой О!" или в любом O!Store. Проверьте доступность интернета Saima по своему адресу.
Спешите, акция действует только до 31.08.2025. Скидка предоставляется в течение 100 дней с момента подключения тарифа. Подробнее – на сайте o.kg.
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