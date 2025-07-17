Скидка -25% на семейный тариф от О! – экономьте 500 сомов каждый месяц

Семья должна отдыхать, а не считать мегабайты. Только этим летом тариф "Семья Премиум" от О! можно подключить со скидкой – всего за 1490 сомов вместо 1990 в месяц. Это мобильная связь для троих, домашний интернет и ТВ – всё в одном.

Что входит

каждому – безлимитный интернет в смартфоне, бесплатная раздача Wi-Fi, 100 минут на другие мобильные сети КР, безлимитные звонки и SMS в сети О!; дома – проводной интернет до 500 Мбит/с от Saima без тормозов; мощный гигабитный Wi-Fi роутер + ТВ-приставка бесплатно; интерактивное ТВ нового поколения, более 220 каналов в отличном качестве и доступ сразу к 5 онлайн-кинотеатрам – от кыргызских фильмов до мировых хитов.

Одна подписка – всё под контролем

Три номера в одном тарифе, оплата с одного счёта, можно подключить больше участников.

Где подключиться

В приложении "Мой О!" или в любом O!Store. Проверьте доступность интернета Saima по своему адресу.

Спешите, акция действует только до 31.08.2025. Скидка предоставляется в течение 100 дней с момента подключения тарифа. Подробнее – на сайте o.kg.

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