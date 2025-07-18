В Кыргызстане отрабатывают порядок проведения мониторинга и оценки пастбищ

В Кыргызской Республике состоялось важное рабочее совещание, посвящённое разработке проекта постановления Кабинета Министров "Об утверждении порядка проведения мониторинга и оценки пастбищ на местном уровне".

В обсуждении приняли активное участие представители Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и общественного фонда CAMP-Алатоо. Участники внесли ценные предложения по вопросам устойчивого управления пастбищными ресурсами, сохранения экологического баланса и повышения эффективности использования земель.

Основной целью обсуждения стало улучшение механизмов рационального использования пастбищ с учётом интересов местных сообществ, а также внедрение прозрачных и надёжных подходов к управлению земельными ресурсами на местах.

В ходе встречи были подняты вопросы, связанные со сбором и анализом данных по пастбищам, регулярным мониторингом состояния пастбищных экосистем, а также влиянием климатических изменений на устойчивость природных ресурсов. Особое внимание уделено международному опыту в этой сфере и его возможному применению в условиях Кыргызстана.

По итогам совещания принято решение продолжить работу над проектом постановления с учётом поступивших предложений, а также организовать его широкое общественное обсуждение.