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В Кыргызстане отрабатывают порядок проведения мониторинга и оценки пастбищ

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызской Республике состоялось важное рабочее совещание, посвящённое разработке проекта постановления Кабинета Министров "Об утверждении порядка проведения мониторинга и оценки пастбищ на местном уровне".

В обсуждении приняли активное участие представители Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и общественного фонда CAMP-Алатоо. Участники внесли ценные предложения по вопросам устойчивого управления пастбищными ресурсами, сохранения экологического баланса и повышения эффективности использования земель.

Основной целью обсуждения стало улучшение механизмов рационального использования пастбищ с учётом интересов местных сообществ, а также внедрение прозрачных и надёжных подходов к управлению земельными ресурсами на местах.

В ходе встречи были подняты вопросы, связанные со сбором и анализом данных по пастбищам, регулярным мониторингом состояния пастбищных экосистем, а также влиянием климатических изменений на устойчивость природных ресурсов. Особое внимание уделено международному опыту в этой сфере и его возможному применению в условиях Кыргызстана.

По итогам совещания принято решение продолжить работу над проектом постановления с учётом поступивших предложений, а также организовать его широкое общественное обсуждение.


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URL: https://www.vb.kg/448277
Теги:
пастбища, Кыргызстан
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