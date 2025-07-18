Какие сериалы популярны сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start

А что если разнообразить турецкие сериалы нашумевшими новинками российского кинематографа?

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"Без правил" – остросюжетная криминальная драма. Совладелица сети автопарков привыкла управлять жестко, но справедливо, и не останавливаться перед лицом опасности. "Подслушано в Рыбинске" – комедийный детектив. Внезапно журналиста начинают преследовать видения предстоящих убийств. "Танго на осколках" – мистическая мелодрама. Нора открывает для себя новый, неизведанный чувственный мир, занятия дают ей шанс лучше понять себя. "Опасная близость" – захватывающий триллер от создателей "Жить жизнь" и "Бывшие". "Дети перемен" – криминальная драма. Уличные законы и жизнь "по понятиям" разделяют самых близких людей, заставляя братьев ненавидеть друг друга.

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