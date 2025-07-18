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Женщины создают сообщество единой судьбы Кыргызстана и Китая

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- Нина Ничипорова
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Завершился визит делегации Конгресса женщин Кыргызстана, посетившей по приглашению посла Китая в Бишкеке Лю Цзянпин и Федерации женщин Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район.

По словам президента Конгресса женщин КР Замиры Акбагышевой, все встречи, а их было много, проходила под девизом "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". Участницы обсудили свою роль в бизнесе, укреплении мира, в сохранении традиционных ценностей, духовного и культурного наследия народов. Женщины называли друг друга "подруги" и "сестры", что свидетельствовало о теплых, открытых и доверительных отношениях между представительницами двух стран. И, глядя на нарядных, деловых и активных женщин, один из высокопоставленных китайских чиновников справедливо заметил, что без таких женщин планета не была бы такой прекрасной! И, как подчеркнули счастливые хозяйки встречи и их гостьи, именно без женщин Китая и Кыргызстана, и привели знаменитое выражение одного из китайских лидеров: женщины держат половину неба, которое актуально и в наши дни.

Кыргызстанки встретились с председателем Федерации женщин Синьцзяна Айнур Махсет и заместителем председателя Ли Линхуэй. На встрече были определены совместные пути сотрудничества и дальнейшего диалога. На совещании в городе Урумчи между делегацией Конгресса женщин Кыргызской Республики и Федерацией женщин СУАР члены нашей делегации познакомились с Чжао Сяопин, вице-президентом Китайской ассоциации женщин-предпринимателей и Лю Цайся, президентом Ассоциации женщин- предпринимателей СУАР. И, конечно, сразу завязался деловой диалог о развитии женского предпринимательства между братскими странами.

Делегацию женщин приветствовали и в правительстве СУАР. На приеме в честь почетных гостей заместитель председателя Народного правительства Мухят Жармухамед рассказал о достижениях Синьцзян-Уйгурского автономного района за последние пять лет, большой вклад в них внесли и женщины Синьцзяна. По его мнению, сегодня как никогда важно, чтобы женщины принимали активное участие в политической, общественной, международной жизни, выстраивали дружеские связи с женщинами других стран, поскольку мы должны строить сообщество единой судьбы Китая с другими странами и прежде всего - со странами Центральной Азии.

- Готовность адаптироваться к меняющимся условиям, быстро встраиваться в заданные обстоятельства, мягкость, дипломатичность позволяют женщинам с успехом заниматься любыми вопросами. Наша страна, безусловно, в этом отношении может быть примером, поскольку наши женщины, успешно присутствуя в политике и бизнесе, сохраняют и свою женственность, свои материнские и созидательные характеристики. А такие встречи - это площадки, укрепляющие и создающие сообщество единой судьбы, - считает Мухят Жармухамед.

Президент Конгресса женщин Замира Акбагышева отметила, что женское сообщество Кыргызстана и Китая демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения и подходы и созидать общее будущее. Она остановилась на вопросах гендерного равенства, поделилась успехами Кыргызстана, в том числе конгресса в поддержке женского предпринимательства.

- Конгресс женщин высоко ценит отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства с Китаем. Нас объединяет общее стремление к стабильности, устойчивому развитию и взаимному уважению культур. Мы уделяем большое внимание сотрудничеству и партнерству с Всекитайской Федерацией женщин, - сказала Замира Акбагышева.

Как отметила президент конгресса, инициированные Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым Национальная программа по достижению гендерного равенства до 2030 года и Национальная программа по поддержке и развитию женского предпринимательства - это государственная политика по расширению прав и возможностей женщин.

- Конгресс женщин КР поддерживает женщин в сфере лидерства, образования, прав и экономических возможностей. Особое внимание уделяется поддержке женщин из сельской местности и уязвимых групп. В Кыргызстане реализуются проекты под девизом "Образованная женщина – образованная страна" при поддержке посольства КНР. Это курсы для кыргызстанок по основам ИКТ. Конгресс женщин обучил основам бизнеса более 53 тысяч человек, основы ИКТ и языковое обучение прошли более десяти тысяч кыргызстанок. Учебный швейный центр, созданный в партнерстве с Всекитайской Федерацией женщин и посольством КНР, продемонстрировал великолепные результаты. А центр IT TECHNOLOGY для студенток вузов страны, организованный в партнерстве с посольством Китая, приобрел большую популярность. Всекитайская федерация женщин по нашей просьбе предоставит 125 ноутбуков для реализации проекта "Цифровизация сельских женщин", - добавила лидер самой большой организации в нашей стране, в рядах которой насчитывается более полумиллиона женщин.

Как отметила в своем выступлении на приеме Замира Акбагышева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин высоко ценит значимость проекта "Образованная женщина - образованная страна". Очень важно дать дополнительное образование женщинам, ведь в семье и в обществе женщины играют важную роль. Наш проект обеспечивает женщин новыми знаниями и профессиями.

Кроме того, Конгресс женщин Кыргызстана - участник женских форумов ШОС, которые проводятся по инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина.

- Конгресс женщин в нашей стране, который, кстати, является членом Международной ассоциации предпринимателей и лидером Всемирной женской сети по бизнес-инкубации, с самого начала поддерживает инициативу Председателя Китая Си Цзиньпина "Один пояс - один путь". И не только поддерживает, но и принимает в ней самое непосредственное участие, формируя на пространстве Китая и Кыргызстана широкое, открытое, взаимовыгодное и равноправное партнерство, а также создание сообщества единой судьбы наших стран, - заверила Замира Акбагышева.

- В поддержку движения женщин во всем мире Китай постоянно выделяет средства на реализацию "Пекинской декларации" и "Платформы действия". Это - огромная помощь развивающимся странам в реализации проектов в сфере развития женщин. Нам, членам Конгресса женщин Кыргызстана, тоже посчастливилось быть вовлеченными в эти прекрасные программы. Женщины Китая и Кыргызстана в одной команде по построению сообщества единой судьбы человечества. И пусть наша нынешняя встреча станет отправной точкой для новых совместных инициатив и проектов, направленных на расширение прав и возможностей женщин в Кыргызстане и Китае. Да мирному будущему и дипломатии! – подвела итог руководитель делегации Акбагышева, поблагодарив радушных хозяев за теплый прием, и пригласила китайских подруг в Кыргызстан.

Делегация кыргызстанок посетила Кызылсу-Киргизский автономный округ, где их тепло приветствовали заместитель секретаря парткома и глава округа Урузгали Кашкарбай, заместитель секретаря парткома округа Чжао Чуань, Ли Синьбинь, секретарь партийного комитета города Артуш , Ван Дунмэй, секретарь партийной группы, Гульрук Турсунбек, заместитель секретаря партийной группы и председатель Женской федерации Кызылсу-Киргизского автономного округа. Из их рассказов гостьи узнали много интересного об истории и богатой культуре Кызылсу- Киргизского автономного округа. Перед ними выступили манасчы и танцовщицы, задорно исполнившие кыргызские народные танцы. Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, в проведении фестивалей и встреч молодежи.

Как отметили представительницы Женской федерации Кызылсу-Киргизского автономного округа, для женщин семья остается ключевым аспектом жизни. Однако многие жительницы Синьцзяна также ориентированы на работу и карьерный рост. Сегодня профессиональная карьера для женщин - такая же важная часть жизни, как и семья, и государство создает правовые и практические условия для такой самореализации. Это стало нормой в Китае и, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Конгрессменки посетили также Урумчи, Кашгар, Такути, Артуш, пункт переселения в селе Байинлути уезда Улугчат, китайско-кыргызский торговый квартал в уезде Улугчат, которое китайское правительство открыло для жителей Кызылсу-Киргизского автономного округа. Предприниматели в этих магазинах реализуют товары народного потребления и изделия кыргызского прикладного искусства. Кыргызстанки прошли по тематической улице "Инжирный квартал".

На протяжении всей поездки женщины обеих стран ратовали за расширение контактов и устойчивое сотрудничество между сторонами. По взаимному согласию было решено продолжать активный диалог, конгрессменки пригласили своих китайских подруг посетить Кыргызстан. При таком единении и завершилась встреча женщин Кыргызстана и Китая. Безусловно, такие встречи не проходят бесследно, и все предложения, которые участники сформулировали в рамках визита, будут учтены во время следующего Женского форума ШОС.


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URL: https://www.vb.kg/448286
Теги:
Китай, президент, СУАР, сотрудничество, женщины, конгресс
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