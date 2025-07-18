Мошенник выманил $100 тысяч, прикрываясь именем Каныбека Туманбаева

ГКНБ сообщает о задержании гражданина К.Ж.Ж., подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как установило следствие, он вводил в заблуждение доверчивых граждан, утверждая, что якобы имеет близкие связи с управляющим делами Президента КР Каныбеком Туманбаевым.

Одному из пострадавших К.Ж.Ж. пообещал содействие в получении разрешений на подрядную работу при строительстве 18 жилых блоков в комплексе "Кочмон Сити". За это он получил от потерпевшего 100 тысяч долларов США.

При обыске в его офисе оперативники изъяли поддельные денежные средства в размере 60 тысяч долларов, а также фиктивные письма, якобы адресованные от имени Каныбека Туманбаева.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса КР - мошенничество. Подозреваемый водворен в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении К.Ж.Ж. к ответственности по дополнительной статье 233 УК КР (подделка денег и ценных бумаг).

ГКНБ просит всех, кто мог пострадать от противоправных действий К.Ж.Ж., обращаться в дежурную службу по телефону: (0312) 62-05-85.