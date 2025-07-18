Гулжигит Борубаев стал игроком "Немана"

Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Борубаев официально сменил клуб в чемпионате Беларуси. 25-летний футболист перешёл из "Минска" в гродненский "Неман".

Как сообщает пресс-служба Кыргызского футбольного союза, Борубаев присоединился к "Минску" в начале 2025 года, перейдя из бишкекской "Алги". Он дебютировал за новый клуб 23 марта в 1-м туре Высшей лиги против "Нафтана" и уже во 2-м туре забил свой первый гол в матче с "Витебском".

В текущем сезоне чемпионата Беларуси Борубаев провёл 13 матчей, забил 2 мяча, отдал 3 результативные передачи и получил 4 жёлтые карточки. Также он принял участие в одном поединке Кубка страны.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.

В составе "Немана" уже выступает ещё один представитель сборной Кыргызстана - защитник Амантур Шамурзаев. Ранее за гродненский клуб также играли Гулжигит Алыкулов и Алимардон Шукуров.