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Гулжигит Борубаев стал игроком "Немана"

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- Самуэль Деди Ирие
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Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Борубаев официально сменил клуб в чемпионате Беларуси. 25-летний футболист перешёл из "Минска" в гродненский "Неман".

Как сообщает пресс-служба Кыргызского футбольного союза, Борубаев присоединился к "Минску" в начале 2025 года, перейдя из бишкекской "Алги". Он дебютировал за новый клуб 23 марта в 1-м туре Высшей лиги против "Нафтана" и уже во 2-м туре забил свой первый гол в матче с "Витебском".

В текущем сезоне чемпионата Беларуси Борубаев провёл 13 матчей, забил 2 мяча, отдал 3 результативные передачи и получил 4 жёлтые карточки. Также он принял участие в одном поединке Кубка страны.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.

В составе "Немана" уже выступает ещё один представитель сборной Кыргызстана - защитник Амантур Шамурзаев. Ранее за гродненский клуб также играли Гулжигит Алыкулов и Алимардон Шукуров.


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URL: https://www.vb.kg/448288
Теги:
Беларусь, футбол, Кыргызстан
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