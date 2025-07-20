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МОК представил медали зимней Олимпиады-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Международный олимпийский комитет (МОК) официально представил медали зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Как сообщает пресс-служба МОК, награды получили уникальный дизайн, символизирующий не только личное достижение спортсмена, но и совместный путь с его командой, тренерами и близкими людьми.

Каждая медаль состоит из двух соединённых половинок, что олицетворяет кульминацию многолетнего труда, преодоления трудностей и поддержки на пути к вершинам спорта.

Всего на Играх-2026 планируется вручить 1146 медалей. Олимпийские игры включают в себя по 245 золотых, серебряных и бронзовых наград. На Паралимпиаде будет разыграно по 137 медалей каждого достоинства.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии - в Милане и Кортина-д'Ампеццо - с 6 по 22 февраля 2026 года. Паралимпийские игры состоятся с 6 по 15 марта.


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URL: https://www.vb.kg/448292
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