МОК представил медали зимней Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) официально представил медали зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Как сообщает пресс-служба МОК, награды получили уникальный дизайн, символизирующий не только личное достижение спортсмена, но и совместный путь с его командой, тренерами и близкими людьми.

Каждая медаль состоит из двух соединённых половинок, что олицетворяет кульминацию многолетнего труда, преодоления трудностей и поддержки на пути к вершинам спорта.

Всего на Играх-2026 планируется вручить 1146 медалей. Олимпийские игры включают в себя по 245 золотых, серебряных и бронзовых наград. На Паралимпиаде будет разыграно по 137 медалей каждого достоинства.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии - в Милане и Кортина-д'Ампеццо - с 6 по 22 февраля 2026 года. Паралимпийские игры состоятся с 6 по 15 марта.