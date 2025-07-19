Денис Петрашов принес Кыргызстану золото на Всемирной универсиаде

Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов завоевал золотую медаль на Всемирной летней универсиаде, которая проходит в городе Рейн-Рур, Германия. Об этом сообщили на официальном сайте соревнований.

В финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом Петрашов показал результат 59,32 секунды и занял первое место, опередив соперников из других стран. Всего в этом виде программы участвовали 56 спортсменов.

Всемирная летняя универсиада проходит с 16 по 27 июля. Кыргызстан представлен в соревнованиях по плаванию, таэквондо, дзюдо, лёгкой атлетике и настольному теннису. Победа Петрашова стала первой золотой медалью для нашей сборной на этих Играх.