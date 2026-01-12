Погода
В Таласском районе мужчина нанес смертельные удары палкой

В ночь на 11 января 2026 года в дежурную часть Таласского РОВД поступил звонок из больницы. Медики сообщили, что в тяжёлом состоянии к ним доставили неизвестного мужчину из одноименного района. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

В тот же день в милицию обратилась местная жительница Э.С., которая сообщила, что её отец, 1968 года рождения, Э.Ж. скончался и попросила установить виновное лицо и принять меры в рамках закона.

В результате оперативных действий по подозрению в совершении преступления был задержан житель Таласского района Т.Б., 1977 года рождения. Он сообщил, что вместе с погибшим Э.Ж. распивал спиртные напитки у себя дома. В ходе возникшего между ними конфликта, находясь в состоянии опьянения, он ударил Э.Ж. по голове палкой. Пострадавший скончался в больнице. По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанный водворен в ИВС.

В настоящее время продолжаются следственные действия.


