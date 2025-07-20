Слуцкий продлил контракт с "Шанхай Шэньхуа" до 2027 года

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий продолжит свою работу в Китае, подписав новое соглашение с клубом "Шанхай Шэньхуа". Об этом стало известно из официального заявления клуба в социальной сети Weibo.

Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа" в январе 2024 года и с тех пор добился значительных успехов вместе с командой. Под его руководством клуб дважды становился обладателем Суперкубка Китая и дважды завоёвывал серебряные медали чемпионата страны.

Новое соглашение рассчитано до конца 2027 года, что свидетельствует о взаимном доверии и намерении клуба продолжать сотрудничество с опытным специалистом.

Решение Слуцкого остаться в Китае и продлить контракт подтверждает успешный этап в его тренерской карьере и стремление развивать команду в одном из ведущих азиатских футбольных чемпионатов.