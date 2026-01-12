Погода
Морская авария в Таиланде: кыргызстанцы отказались от госпитализации

На прогулочном катере Korawich Marine 888, столкнувшемся с рыболовецким судном у побережья Пхукета, находились двое граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД. По ее данным, кыргызстанцы не получили травм и отказались от госпитализации. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

МИД КР сообщил, что посольство в Малайзии оперативно установило с ними связь через Почётного консула в Таиланде. Личный контакт подтверждён, угрозы их здоровью нет.

Столкновение произошло в Пхукете, пострадали 55 человек, но среди раненых граждан КР нет. Диппредставительство продолжает мониторинг ситуации.

По имеющимся данным, оба гражданина планируют вернуться в Кыргызстан 15 января 2026 года.


МИД, Таиланд, Кыргызстан, пострадавшие, авария
