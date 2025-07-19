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КПЛ-2025: "Мурас Юнайтед" активно усиливает состав перед вторым кругом

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- Самуэль Деди Ирие
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Лидер Кыргызской премьер-лиги 2025 года и обладатель Кубка страны - джалал-абадский клуб "Мурас Юнайтед" - проводит активную трансферную кампанию в летнее межсезонье. Команда, набравшая 32 очка после 13 матчей, нацелена на усиление ключевых позиций перед вторым кругом чемпионата.

Как сообщает пресс-служба клуба, особое внимание уделено полузащите. Состав "Мурас Юнайтед" пополнили Азим Азаров, Кайрат Абдирасулов, Ислам Юнусов (экс-игрок "Дордоя") и перспективный нападающий Нурбол Бактыбеков. Юнусов уже успел отличиться, забив важный гол в первом полуфинале Кубка Кыргызстана против "Бишкек Сити" (1:1).

Также клуб усилил оборонительную линию: к команде присоединились вратарь Азирет Ысманалиев, центральный защитник Самат уулу Темирлан, защитник Эмир-Хан Кыдыршаев, а также опытный 33-летний украинский левый защитник Андрей Бацула, ранее выступавший за "Ворсклу" (Полтава).

Помимо внутреннего чемпионата, "Мурас Юнайтед" в этом году примет участие в квалификационном раунде Кубка Вызова АФК. 12 августа команда сыграет выездной матч против клуба "Абахани Лимитед" из Бангладеш.


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URL: https://www.vb.kg/448306
Теги:
Джалал-Абадская область, футбол
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