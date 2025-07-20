Кто и зачем хочет ограничить языковое право граждан в Кыргызстане?

В Кыргызстане разворачивается тревожная кампания под флагом "развития государственного языка", грозящая подорвать социальное согласие, экономические связи и международную интеграцию страны. Принятые 25 июня Жогорку Кенешем 18 законопроектов, которые фактически сужают права русскоязычного населения, ослабляют позиции русского языка и закладывают мины в фундамент многоязычного общества.

Русский язык в Кыргызстане - это не просто наследие советского прошлого. Это практический инструмент, скрепляющий связи внутри самой страны, между регионами, этническими группами и поколениями. Это язык, на котором говорят трудовые мигранты, отправляясь в Россию, это язык науки, бизнеса и медицины, наконец, это язык, обеспечивающий кыргызским студентам доступ к лучшим университетам СНГ, а значит и к лучшему будущему для себя.

Таким образом, ограничения на его использование - это не просто лингвистическая инициатива, а сигнал. Сигнал о сужении гражданских прав и о переориентации страны от прагматизма к политическому символизму.

Кыргызстан по своей Конституции остается официально двуязычным государством, где кыргызский - государственный, русский - официальный язык. Однако, с 2023 года курс явно сместился. Принятый закон о государственном языке фактически обязывает все государственные и частные учреждения вести документооборот исключительно на кыргызском. А теперь - новые ограничения: от судопроизводства и банковских договоров до нотариата и телевещания.

Особо тревожит то, что выбор языка в судебных делах, который ранее оставался за обвиняемым, теперь подчиняется новой иерархии. Даже публичные объявления должны публиковаться сначала на кыргызском. По факту это административное принуждение.

Общественность не осталась в стороне. Представители академического сообщества, экспертных кругов, а также ряд депутатов обратились к президенту с просьбой наложить вето и направить на доработку новый пакет законопроектов, который, по их мнению, не отвечают интересам государства и нарушают права около двух миллионов граждан страны.

"Я считаю, что попытки выставить русский язык крайним в вопросах развития кыргызского языка - не более чем политический популизм. Проблемы с преподаванием и методиками обучения государственному языку, начиная со школьного образования, носят системный характер и существуют уже достаточно давно. Об этом неоднократно говорилось на уровне Жогорку Кенеша, сами депутаты признавали нехватку учебных пособий, дефицит квалифицированных преподавателей, а также отсутствие методик, которые бы отвечали современным требованиям", - говорит директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

Он напомнил, что лингвисты не раз отмечали, что в прежние годы государство выделяло немалые средства на программы по обучению кыргызскому языку. Однако эти деньги зачастую расходились не по назначению, а оседали в коррумпированных структурах.

"Эти факторы всем хорошо известны, но, когда речь заходит о языке на уровне Национальной комиссии по государственному языку, разговор сразу сводится к тому, что якобы в стране слишком много говорят на русском и недостаточно на кыргызском. Такой популистский подход, разумеется, не способствует реальному развитию государственного языка", - продолжил он.

Шестаков отмечает, что законодательные инициативы, предложенные Национальной комиссией и принятые парламентом, вызвали вполне обоснованное возмущение в обществе. А именно в Центр экспертных инициатив обратились общественные организации еще в период обсуждения этих поправок.

"Более десяти организаций гражданского общества настаивали на необходимости широкой дискуссии по поводу этого пакета изменений, касающегося государственного языка и образования. По итогам мероприятия ЦЭИ было подготовлено обращение к главе государства с просьбой отправить данные законодательные инициативы на доработку. Ведь около двух миллионов граждан Кыргызстана могут оказаться ущемлены в языковых правах. Тем более, что русский язык в нашей стране имеет официальный статус, что недавно вновь подчеркнул президент Садыр Жапаров", - подчеркивает глава ЦЭИ "Ой Ордо".

По мнению Игоря Шестакова, часть этой языковой шумихи, вообще рождена не внутри страны, а навязана извне. Он обратил внимание на активизацию подобных дискуссий после инициативы Турции по введению тюркского алфавита для ОТГ.

"Кажется, что эти процессы идут параллельно. При этом тюркский алфавит вопросов у Национальной комиссии не вызывает, а русский язык почему-то вызывает. Очевидно, что эти вещи взаимосвязаны", - заключил эксперт.

Он напомнил, что значимость русского языка для Кыргызстана очевидна, поскольку это не просто язык межнационального согласия, но и важнейший инструмент международного общения. Ведь многие официальные переговоры проходят именно на русском языке. Этот язык используется в международных организациях, в которых состоит Кыргызстан и его роль неоспорима.

Это подтверждают данные исследования, согласно которому 80% граждан владеют русским языком. Это один из самых высоких показателей не только в Центральной Азии, но и на постсоветском пространстве. И этот показатель продолжает расти. Парадоксально, что ущемление прав русскоязычных происходит именно у нас, когда русский язык - наше конкурентное преимущество.

Так, в России специалисты из Кыргызстана, владеющие русским, получают в среднем на 35% больше, чем их соотечественники без этих знаний. А по данным Министерства образования, выпускники школ с русским языком обучения стабильно демонстрируют более высокие баллы на итоговых экзаменах. Но вместо того, чтобы использовать этот ресурс как трамплин, государство превращает язык в барьер.

Так, например, госслужащим теперь планируют установить жесткие сроки и уровни владения кыргызским языком. Казалось бы, похвально. Но в условиях дефицита бюджета деньги уйдут не на помощь уязвимым слоям населения, а на организацию языковых экзаменов и подготовку тестов. Вместо решения насущных проблем - показательная бюрократия.

Реализация этих инициатив несет в себе риски эмиграции квалифицированных кадров, ущерб международному имиджу. Кыргызстан, претендующий на роль моста между Востоком и Западом, сам себе ставит границы.

Кыргызстан - это страна с богатым языковым и культурным наследием. Сильные государства не боятся многоязычия. Они опираются на него. Попытка навязать единый язык административным путем - не путь к укреплению нации, а дорога к ее поляризации. Ведь, язык должен объединять, а не делить. И это, пожалуй, главное, что стоит помнить, прежде чем голосовать за очередной подобный закон.