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Снуп Догг стал совладельцем футбольного клуба "Суонси Сити"

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- Самуэль Деди Ирие
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Легендарный американский рэпер, продюсер и бизнесмен Снуп Догг официально стал совладельцем и инвестором валлийского футбольного клуба "Суонси Сити". Об этом клуб объявил на своём официальном сайте.

53-летний артист, ранее вызвавший ажиотаж в соцсетях, приняв участие в презентации новой домашней формы на сезон 2025/26, теперь официально вошёл в состав владельцев клуба. Его присоединение состоялось спустя несколько месяцев после того, как к владельцам "Суонси" присоединился хорватский полузащитник Лука Модрич.

Снуп Догг, владелец лейбла Death Row Records, является одной из самых влиятельных фигур в мировой музыкальной индустрии. За более чем 30-летнюю карьеру он продал свыше 35 миллионов альбомов, получил 17 номинаций на премию "Грэмми" и неоднократно выражал любовь к спорту, особенно к футболу. Он был амбассадором серии видеоигр FIFA и часто появлялся в форме разных футбольных клубов.

Теперь его связь с футболом выходит на новый уровень - он стал официальным совладельцем клуба. Ожидается, что его глобальная популярность и страсть к футболу помогут "Суонси Сити" привлечь внимание новых болельщиков и инвесторов по всему миру.

В честь вступления Снупа в клубное руководство на Западной трибуне стадиона Swansea.com был открыт специальный мурал с его изображением, созданный художником Хасаном Камилом.

"Моя любовь к футболу хорошо известна, - сказал Снуп Догг. - Но особенно приятно то, что мой первый шаг в клубном управлении я делаю именно с "Суонси Сити". Это клуб из гордого рабочего города. Настоящий андердог, как и я. Я горжусь тем, что стал частью этого проекта и сделаю всё, чтобы помочь клубу."

Генеральный директор клуба Том Горриндж отметил:

"Это очень волнительный момент для нас. Снуп Догг давно говорил о желании быть ближе к футболу, и мы рады, что он выбрал именно "Суонси Сити" для реализации этой мечты."

Руководство клуба добавило:

"Это новая глава в истории "Суонси Сити". Всемирная известность Снупа и его интерес к развитию клуба помогут нам расширить горизонты и усилить позиции как на поле, так и за его пределами."

Присоединение Снупа Догга к "Суонси Сити" символизирует не только слияние музыки и спорта, но и амбициозное стремление клуба выйти на новый уровень в глобальном футбольном сообществе.


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URL: https://www.vb.kg/448312
Теги:
футбол
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