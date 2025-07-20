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Борцы Кыргызстана завоевали две медали на турнире в Венгрии

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- Самуэль Деди Ирие
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Два кыргызстанских спортсмена завоевали медали на рейтинговом международном турнире по вольной борьбе Polyak Imre & Varga János Memorial, который проходит в Будапеште (Венгрия) с 17 по 20 июля. Об этом сообщает официальный сайт Объединённого мира борьбы (UWW).

В первый день турнира, 17 июля, сборную Кыргызстана в весовой категории до 61 кг представляли Тайырбек Жумашбек уулу и Бекзат Алмаз уулу. В полуфинале они встретились между собой, и победу одержал Тайырбек, который затем в финале уступил представителю Японии Такаре Суда со счётом 3:5. В результате он завоевал серебряную медаль.

Бекзат Алмаз уулу также добился успеха - в схватке за третье место он победил борца из Турции Эмраха Орманоглу, принеся Кыргызстану бронзу.

До завершения турнира в соревнованиях по вольной борьбе также примут участие Орозобек Токтомамбетов (до 74 кг), а в женской борьбе Кыргызстан представит Айпери Медет кызы (до 76 кг).


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URL: https://www.vb.kg/448314
Теги:
вольная борьба, Венгрия, Кыргызстан
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