Борцы Кыргызстана завоевали две медали на турнире в Венгрии

Два кыргызстанских спортсмена завоевали медали на рейтинговом международном турнире по вольной борьбе Polyak Imre & Varga János Memorial, который проходит в Будапеште (Венгрия) с 17 по 20 июля. Об этом сообщает официальный сайт Объединённого мира борьбы (UWW).

В первый день турнира, 17 июля, сборную Кыргызстана в весовой категории до 61 кг представляли Тайырбек Жумашбек уулу и Бекзат Алмаз уулу. В полуфинале они встретились между собой, и победу одержал Тайырбек, который затем в финале уступил представителю Японии Такаре Суда со счётом 3:5. В результате он завоевал серебряную медаль.

Бекзат Алмаз уулу также добился успеха - в схватке за третье место он победил борца из Турции Эмраха Орманоглу, принеся Кыргызстану бронзу.

До завершения турнира в соревнованиях по вольной борьбе также примут участие Орозобек Токтомамбетов (до 74 кг), а в женской борьбе Кыргызстан представит Айпери Медет кызы (до 76 кг).