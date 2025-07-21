Рэшфорд близок к аренде в "Барселону" с понижением зарплаты

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд достиг принципиального соглашения с "Барселоной" по личным условиям аренды. По информации инсайдеров, футболист согласен значительно сократить зарплату - с более чем €350 000 в неделю до около €100 000 - ради перехода в испанский клуб.

"Барселона" ведёт переговоры о краткосрочной аренде с опцией выкупа, но не планирует платить значительную арендную плату и отказывается от включения обязательного выкупа в соглашение. Каталонцы готовы покрыть лишь урезанную зарплату игрока и предложить минимальную компенсацию за аренду.

Несмотря на интерес со стороны других клубов, готовых заплатить требуемые €45 млн, Рэшфорд приостановил переговоры с ними и ожидает согласия между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед".

Переход может быть завершён в течение ближайших недель, если стороны достигнут договорённости.