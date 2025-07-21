Министр обороны КР встретился с послом Индии в КР

В Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялась встреча министра обороны Кыргызской Республики генерал-майора Руслана Мукамбетова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индия в Кыргызской Республике Бирендером Сингх Ядавом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущих вопросах военного и военно-технического сотрудничества между странами, а также о перспективах его дальнейшего развития.

Участники встречи выразили готовность к укреплению дальнейших двусторонних контактов в области обороны в интересах обеспечения стабильности и безопасности двух стран.