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Усик нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Украинский боксер Олександр Усик одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над британцем Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли" и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик защитил титулы WBA, WBC и WBO и вернул пояс IBF, от которого отказался год назад. Победу он оформил мощным левым хуком, который сам назвал "Иван" - сильным и сокрушительным ударом.

38-летний чемпион заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом и назвал возможных будущих соперников - Тайсона Фьюри, Дерека Чисору, Энтони Джошуа и Джозефа Паркера.

Даниэль Дюбуа, потерпевший второе поражение от Усика, пообещал вернуться и продолжить борьбу. После боя в ринг вышел ютубер-боксер Джейк Пол, предложив провести бои с Усиком и Джошуа.

Усик поблагодарил Великобританию, которую считает своим вторым домом, и отметил важность своих достижений в Лондоне, включая олимпийское золото 2012 года.

Эта победа подтверждает статус Усика как одного из лучших боксеров современности.


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URL: https://www.vb.kg/448318
Теги:
бокс
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