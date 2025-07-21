Мэнни Пакьяо вернулся на ринг и свел вничью бой с Марио Барриосом

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо вернулся на ринг в возрасте 46 лет и провел поединок против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Бой на арене MGM Grand Garden Arena завершился большинственным решением судей - ничьей.

Пакьяо, восьмикратный чемпион в разных весовых категориях, ранее в 2021 году уступил Йорденису Угасу. В этот раз он пытался стать самым возрастным чемпионом в полусреднем весе, рекорд, который он уже установил в 2019 году, выиграв у Кейта Тёрмана в 40 лет.

Барриос, который младше Пакьяо на 16 лет, получил титул чемпиона после того, как Теренс Кроуфорд отказался от пояса. В ноябре 2024 года Барриос сохранил титул, сыграв вничью с Абелем Рамосом.

Также на вечере бокса Себастьян Фундора успешно защитил титул WBC в первом среднем весе, нокаутировав Тима Цзю во втором бою между ними.

Ранее в тот же день в Лондоне Олександр Усик одержал победу нокаутом над Даниэлем Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бой и результаты вечера комментировал корреспондент Андреас Хейл.