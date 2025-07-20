Министр обороны КР Руслан Мукамбетов встретился с Послом США Лесли Вигери

В Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялась встреча министра обороны Кыргызской Республики генерал-майора Руслана Мукамбетова с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери.

В ходе встречи, состоялся обмен мнениями о текущих вопросах военного сотрудничества между странами, а также о перспективах его дальнейшего развития.

Участники встречи, выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух государств.