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Министр обороны КР Руслан Мукамбетов встретился с Послом США Лесли Вигери

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- Светлана Лаптева
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В Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялась встреча министра обороны Кыргызской Республики генерал-майора Руслана Мукамбетова с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери.

В ходе встречи, состоялся обмен мнениями о текущих вопросах военного сотрудничества между странами, а также о перспективах его дальнейшего развития.

Участники встречи, выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух государств.


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URL: https://www.vb.kg/448320
Теги:
Министерство обороны, США, Кыргызстан, посол
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